Otomobil takla attı: 3 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ağaçören ilçesine bağlı Kırimini köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaçören istikametinden Aksaray istikametine seyreden Talip Y. (38) idaresindeki 06 COE 729 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nuray Y. (32) ile oğlu Yunus Y. (10) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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