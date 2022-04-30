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Aksaray'da jandarma bayram öncesi trafiği hem havadan hem de karadan denetliyor

İHA

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin 3 farklı noktasında bayram öncesi trafik denetimlerini hem havadan hem de karadan sürdürürken, bayram trafiğinin yoğun noktalarında sürücüler olumsuzluklara karşı uyarıyor.

Aksaray'da jandarma bayram öncesi trafiği hem havadan hem de karadan denetliyor

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin 3 farklı noktasında bayram öncesi trafik denetimlerini hem havadan hem de karadan sürdürürken, bayram trafiğinin yoğun noktalarında sürücüler olumsuzluklara karşı uyarıyor.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk sahasındaki 3 farklı noktada bayram öncesi trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürücülerin olumsuzluklara karşı uyarılması çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor. Hafta başından bugüne kadar Aksaray’ı diğer illere bağlayan karayolları başta olmak üzere köy, belde ve ilçe yollarında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, bugün denetimlerini helikopter desteği ile hem havadan hem de karadan sürdürdü. Jandarma helikopteri havadan kilometrelerce uzakta trafik kuralları ihlali yapan sürücü ve araçları noktada görevli ekiplere bildirdi. Trafik kuralı ihlali yaptığı gözlemlenerek noktada durdurulan araçlar ve sürücüleri tablet sistemi üzerinden tek tek sorgulandı. Hava destekli denetimlerde bir yandan da Aksaray’ın diğer illerle bağlantı kuran karayollarında yol durumları sürekli takip edildi. AksarayKonya karayolundan başlayarak, Adana, Nevşehir ve Ankara karayollarında yol durumunu denetleyen helikopter ekibi diğer yandan da AksarayYeşilova yolu, Helvadere yolu ve Güzelyurt ilçe yolunu denetledi. Denetim faaliyeti esnasında karayolları ve köy yollarına bağlanan tali yollarda kontrol edilirken, helikopterde bulunan ekip sürekli telsiz anonsu ile plaka bildirimi yaptı. İl Jandarma Komutanlığı vatandaşlara denetim ve uygulamaların bayram sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

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