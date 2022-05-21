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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaraylı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Aksaraylı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen Pençe Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe Kilit Operasyonunda görevli İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı (25) terör unsurlarının aranması faaliyetlerine katıldı. Gabnerk Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi memleketi Aksaray’ın Ağaçören ilçesindeki baba evine ulaştırılırken, annesi Zeynep Erbaşı (48) ve babası Salih Erbaşı’na (51) askeri personeller tarafından şehadet haberi verildi. Aksaray ili Ağaçören ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Tunahan Erbaşı’nın naaşı Hakkari Otluca’da yapılan törenin ardından hava yolu ile önce Nevşehir’e daha sonra karayolu ile memleketi Ağaçören’deki baba evine getirildi. Şehidin cenazesi baba evinde helallik alındıktan sonra Merkez Fatih Camii’ne getirildi. Şehit Erbaşı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Erbaşı'nın cenazesi Merkez Mezarlığına defnedildi. Bekar olan şehidin 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı’nın ablaları Cemile (29) ve Emine Erbaşı (27) helallik için baba evine gelen şehit için gözyaşı dökerken, kardeşleri Doğan (21) ve Abdullah (18) güçlükle ayakta durabildi. Şehit cenazesinin ardından askerler tabutu aldığı esnada koşarak tabuta sarılan şehidin annesi Zeynep Erbaşı, “Oğlum kalk kurban olayım ben yatayım. Bırakın ben ona kurban olayım” diyerek ağıt yaktı.
Şehidin cenazesine; ailesi, yakınları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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