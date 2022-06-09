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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gastronomi Şenliğinde 100 öğrenci 11 farklı yemek hazırladı

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gastronomi Şenliklerinin bu yıl beşincisi gerçekleştirildi.

Gastronomi Şenliğinde 100 öğrenci 11 farklı yemek hazırladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gastronomi Şenliklerinin bu yıl beşincisi gerçekleştirildi.
ASÜ Bahar Şenlikleri çerçevesine alınan Gastronomi Şenlikleri İlçe Meydanında, 40 ülkenin Türkiye Büyükelçilerinin de katılımıyla yapıldı. ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş, Gastronomi Şenliğinin Güzelyurt İlçesinin turizm potansiyeline katkı bakımından önemli bir noktada yer aldığını söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Törende, Güzelyurt MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can, etkinliklerin geneli hakkında bilgiler verdi ve gastronomi öğrencileri meslek yemini etti. ASÜ Mehter Takımının dinletisinin ardından büyükelçilerin de meydana gelmesiyle yemek ikramlarına başladı. Gastronomi Şenliği çerçevesinde 100 öğrenci iki haftalık bir hazırlık sürecinin ardından Aksaray’a özgü 11 farklı yemek hazırladı ve hazırlanan yemekler yaklaşık 700 kişiye servis edildi. Gastronomi Şenlikleri, yemek yarışması, panel, pasta ve deniz ürünleri eğitimi ve eğlence gibi farklı etkinliklerle üç gün boyunca devam edecek. Güzelyurt’taki şenlikler çerçevesinde aynı zamanda protokol üyeleri, Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Nazende Özkanlı’nın “Özlem” isimli kişisel seramik sergisine de katıldı.
Şenlikler vesilesiyle ASÜ Senatosu da kampüs gündeminin görüşüldüğü rutin toplantısını Güzelyurt Meslek Yüksekokulu’nda yaptı.

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