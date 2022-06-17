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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Defineci dinamitlerle birlikte suçüstü yakalandı

İHA

Defineci dinamitlerle birlikte suçüstü yakalandı

Aksaray’da kaçak kazı yapan defineciye operasyon yapan jandarma şahsı dinamit ve kazıda kullanılan birçok malzeme ile suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıyahşi ilçesine bağlı Sipahiler köyünde dağlık arazide kaçak kazı yapıldığına yönelik bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda şahsın kimliğini ve kaçak kazı yaptığı yeri tespit eden jandarma ekipleri 1 günlük teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Sulukaya mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda, İbrahim T. (42) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelinin kaçak kazı yaptığı yerde 2 adet dinamit lokumu, 1 adet kaya kırma makinesi, 6 adet delici alet, 3 adet kırıcı aleti, 6 adet keski, 2 adet levye, 2 adet bıçak, 2 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet küçük kürek, 1 adet 2022 anahtar, 2 adet bakır çubuk boru, 3 adet el feneri, 4 adet halat, 2 adet süpürge, 1 adet akü, 1 adet piknik tüpü, 2 adet uzatma kablosu, adet makara ve aydınlatma kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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