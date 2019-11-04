Operasyon, Aksaray merkezli Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak illerinde gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içiresine sızmış örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında örgüt tarafından askeri liselere, polis okullarına eleman temin edilmesi sürecinde öğrenciler ile ilgilenen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 şüpheli belirlendi.

İHA'nın haberine göre; şüpheliler hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Aksaray merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Bu kapsamda, daha önce herhangi bir şekilde haklarında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılmayan, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu şüphelileri yakalamaya yönelik olarak yapılan operasyonlarda gözaltı süreci devam ediyor.

KONYA MERKEZLİ 12 İLDE! 15 GÖZALTI KARARI

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde Mahrem İmamlık yaptıkları anlaşılan toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan toplam 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor