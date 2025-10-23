Aksaray nerede? Aksaray hangi bölgede, komşu illeri neler?

AKSARAY NEREDE?

Aksaray, İç Anadolu Bölgesi’nin ortasında, Kapadokya’nın batı kapısı sayılan geniş bozkırların üzerinde yer alır. Tarih boyunca doğu ile batı arasındaki geçiş noktalarından biri olmuş, İpek Yolu güzergâhı üzerinde önemli bir durak olarak gelişmiştir. Şehir, Melendiz Dağları’nın eteklerinden Tuz Gölü’nün kenarlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada kuruludur. Bu konum, Aksaray’a hem doğal zenginlik hem de tarihsel derinlik kazandırmıştır. Volkanik yapısı sayesinde toprakları son derece verimlidir; üzüm bağları, buğday tarlaları ve Melendiz Çayı çevresindeki yeşil alanlar, şehrin çevresine hayat verir.

AKSARAY HANGİ ŞEHİRDE?

Aksaray, aynı adı taşıyan Aksaray ilinin merkezidir. Nüfusu yaklaşık 450 bin civarındadır ve bölgedeki en dinamik gelişen şehirlerden biridir. Şehir merkezi, Selçuklu döneminden kalma mimarisiyle dikkat çeker; eski çarşılar, camiler ve hanlar hâlâ günlük yaşamın bir parçasıdır. Aksaray, Orta Anadolu’nun kalbinde, Nevşehir, Konya, Niğde ve Ankara gibi illere oldukça yakın bir konumdadır. Bu merkezi konum, tarih boyunca olduğu gibi bugün de ticaret, tarım ve ulaşım açısından şehri cazip hale getirir.