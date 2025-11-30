Habertürk
        Haberler Gündem Aksaray’da satırlı kavga: 1 ağır yaralı

        Aksaray’da satırlı kavga: 1 ağır yaralı

        Aksaray'da kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği Selçuk Ağıl'ı (39) satırla ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 00:46 Güncelleme: 30.11.2025 - 00:46
        Aksaray'da satırlı kavga: 1 ağır yaralı
        Olay, saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi.

        Selçuk Ağıl, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, satırla Ağıl'a saldırdı.

        Kalçasına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan Ağıl, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ağıl, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf: DHA

