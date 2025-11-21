Akşehir – Ilgın Kaç Kilometre? Akşehir – Ilgın Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?
Konya'nın iki önemli ilçesi olan Akşehir ve Ilgın arasında yolculuk yapmayı planlayanların aklına ilk olarak Akşehir – Ilgın kaç km, Akşehir – Ilgın mesafe ne kadar ve Akşehir – Ilgın ne kadar sürede gidilir soruları geliyor. Özellikle iş, eğitim, sağlık ve kısa süreli ziyaretler için yoğun şekilde kullanılan bu güzergâh, yakın olmasıyla bilinir ve bölge halkı tarafından sıklıkla tercih edilir. Akşehir'den Ilgın'a yapılan yolculuk hem pratik hem de kısa bir rota sunduğu için planlamasının da oldukça kolay olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu iki konum arasındaki ulaşımla ilgili merak edilen detaylar yazımızda…
Akşehir – Ilgın Kaç Kilometre?
Akşehir – Ilgın kaç km sorusuna verilebilecek en net yanıt, iki ilçe arasındaki kara yolu mesafesinin yaklaşık 46 – 47 kilometre olduğudur. Bu mesafe, kullanılan güzergâha göre bir-iki kilometre farklılık gösterebilir ancak genel kabul edilen değer 46 kilometre civarındadır. Kuş uçuşu mesafe ise kara yoluna göre biraz daha kısa olup yaklaşık 44 kilometredir. Bu yakınlık, Akşehir ve Ilgın arasını günlük gidip gelinen bir güzergâh hâline getirmektedir. İlçe sakinlerinin iş amacıyla, sağlık hizmetleri için, sosyal ziyaretler için ya da alışveriş gibi ihtiyaçlar için bu rotayı sık sık kullanması, mesafenin kısa ve ulaşımın kolay olmasının doğal bir sonucu olarak kabul edilebilir.
Akşehir – Ilgın Mesafe Ne Kadar?
Seyahat planlarken en önemli kriterlerden biri olan Akşehir – Ilgın mesafe ne kadar sorusu, hem özel araç kullanıcıları hem de toplu taşıma tercih eden yolcular tarafından merak edilir. Kara yolu mesafesi 46 ila 47 km olduğundan iki ilçe arasındaki yol oldukça kısa sayılır. Bu nedenle hem zaman hem de maliyet açısından ideal sayılabilecek bir güzergâhtır. Bu mesafe aynı zamanda ekonomik bir yolculuk imkanı da sunar. Kısa mesafe olması nedeniyle yakıt tüketimi düşük olur ve sürücüler açısından bütçe dostu bir rota oluşturur. Toplu taşıma açısından da benzer bir avantaj vardır… Minibüs ve otobüs seferlerinin kısa sürmesi hem zamandan tasarruf sağlar hem de sefer sıklığının artmasına olanak tanır.
Kuş uçuşu mesafenin ise 44 km civarında olması, iki ilçe arasında coğrafi olarak da çok yakın bir konum bulunduğunu gösterir. İlçelerin aynı ilin sınırları içinde yer alması ve aralarındaki bağlantı yollarının düzenli olması, yolculuğun kesintisiz şekilde yapılmasını sağlar. Dolayısıyla Akşehir – Ilgın mesafe ne kadar sorusunun cevabı sadece kilometre bilgisi açısından değil, aynı zamanda pratik ulaşım açısından da önem taşır.
Akşehir – Ilgın Ne Kadar Sürede Gidilir?
Kısa mesafe sayesinde Akşehir – Ilgın ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı oldukça nettir: özel araçla yapılan bir yolculuk ortalama 30 – 40 dakika arasında sürer. Yolun büyük bölümü düz ve trafik açısından rahat olduğundan yolculuk süresi genellikle bu aralıkta kalır. Hız sınırlarına uyulduğunda ve normal sürüş koşulları geçerli olduğunda ulaşım süresi 35 dakika civarında gerçekleşir. Toplu taşıma ile yolculuk edenler için süre yine benzerdir. Otobüs ve minibüsler güzergâh üzerinde birkaç duraklama yapabilir… Bu da yolculuğu yalnızca kısa bir süre uzatır. Dolayısıyla toplu taşıma kullanan bir yolcu için de Akşehir – Ilgın ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı çoğunlukla 35 ila 40 dakika aralığındadır. Gün içinde iki ilçe arasında sürekli bir insan hareketi olduğu için sefer bulmak da oldukça kolaydır. Bu durum, Akşehir ve Ilgın arasını hem ulaşılabilir hem de pratik bir güzergah haline getirir. Ayrıca yolun kısa olması, bireysel araçla seyahat edenlerin yoğun trafik riski olmadan rahatça ulaşım sağlayabilmesine olanak tanır.