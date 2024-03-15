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        Haberler Gündem Politika Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan

        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 19:09 Güncelleme: 15.03.2024 - 19:09
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        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan
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        Meral Akşener, yerel seçim öncesi Orhangazi ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ile Orhangazi İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Kaya da eşlik etti. Daha sonra vatandaşlara seslenen Akşener, öğretmen ile emeklilerin sesi olduğunu söyledi.

        "100 BİN ÖĞRETMENİN TAYİNİNİ YAPIN"

        Seçimlere 16 gün kaldığını belirten Akşener, Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. Son olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun" dedi. Atanamayan öğretmenlere ilişkin de Akşener, "Atanamayan öğretmen ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun" diye konuştu.

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