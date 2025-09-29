Aktarma için bekleyen çöpler yandı!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde aktarma için bekleyen çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile 5 saatte kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine gönderilmek üzere Kemalpaşa'da bekleyen çöplerin bulunduğu alanda, saat 00.00 civarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadı. Yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Kemalpaşa Belediyesi de iş makineleri ile söndürme itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler saat 05.00 itibariyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, kent merkezi ve çevresinde kötü koku da oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.