DHA

Beyazperdenin efsane serilerinden olan Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren aktör David Prowse yaşamını yitirdi.

Prowse, filmler boyunca konuşmaları yapmış ancak yapımcı George Lucas'ın isteğiyle Darth Wader seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı. Jedi'nin Dönüşü filminde ise maskesiz Darth Vader'ı canlandırması beklenen Prowse'un yerine Sebastian Shaw oynamıştı.

Usta oyuncunun, Darth Vader dışındaki en önemli rolü 1975'te çocuklara trafikte güvenliği öğreten bir süper kahraman olan "Green Cross Code Man"dır. Bu rolle 2000'de İngiliz Şövalyelik Nişanı almıştır. Diğer önemli küçük rolleri 1971 tarihli Otomatik Portakal'da bir bodyguard, 1972'de Vampire Circus'ta sirk görevlisi, "Casino Royale", "The Horros of Frankenstein" ve "Frankenstein and the Monster from Hell" filmlerinde Frankenstein'ın canavarı rolleridir.