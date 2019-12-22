Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Henüz ortaokul öğrencisiyken Mersin'deki evimizin bahçesinde, karıncaların yuvalarının nasıl olduğunu görmek için elimdeki dalla toprağı eşeliyordum.

Arkadaşım Bora Gürkan koşa koşa geldi; "Memo! Dün bir filme gittik. Uzayda geçiyor. İnsanlar var, robotlar var, uzaylılar var."

Karıncaların yuvalarının nasıl olduğu üzerine olan merakım sona erdirip Bora Gürkan'ın gittiği filme merak saldım.

'Yıldız Savaşları'...

- Anne! Bora, dün bir filme gitmiş. Uzayda geçiyormuş. Hatta uzaylılar da varmış. Ben de gideyim.

- Akşam baban işten gelğinde ona söylersin oğlum.

Akşam oldu.

- Baba! Bora, dün bir filme gitmiş. Uzayda geçiyormuş. Hatta uzaylılar da varmış. Ben de gideyim.

- Aybaşında gidersin oğlum.

Aybaşı gelinceye kadar 'Yıldız Savaşları' gösterimden kalktı.

Bora'nın izlediği film serinin ilk filmi 'Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Umut'tu.

Bora, serinin ilk filmini izlediğinde dünya serinin üçüncü filmi 'Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'nin Dönüşü'nü izliyordu.

Yabancı filmler, o dönemlerde Türkiye'ye, özellikle Mersin gibi küçük şehirlere geç geliyor ve gösterimde ancak bir kaç gün kalıyordu.

'Yıldız Savaşları'nı sonraki yıllarda ilk kez videoda izledim. Küçük ekran TV'de ne kadar keyif alınabilirse...

Serinin yeni filmi 'Yıldız Savaşları: Bölüm IX - Skywalker'ın Yükselişi', gösterime 20 Aralık'ta girdi.

George Lucas'ın 'Uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside ne olur?' diye hayal ederek dünya tarihi boyunca görülen demokrasinin kolaylıkla tiranlığa dönüşebileceği hikâyesini çok çok uzak bir galaksiye taşıdığı 'Yıldız Savaşları', gelişmiş ülkelerde fenomen, hatta efsane olmuştu ama o dönemin Türkiye'sindeki filmi izleyebilmek pek kolay değildi.

O dönemin Türkiye'sindeki çocuklarla gelişmiş ülkelerin çocukları arasındaki en büyük farklardan biri de işte buydu.

Gelişmiş ülkelerdeki yabancı akranlarımız ufuklarını açacak, hayallerini zenginleştirecek yapımlara anında ulaşabilirken bizler yıllarca beklemek zorundaydık.

Yabancı akranlarımızın çocukluklarında izlediği yapımları bizler ancak ergenlik dönemlerimizde izleyebiliyorduk.

John Williams'ın 'Yıldız Savaşları Tema Müziği', ABD Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi film müziği seçildi. Williams, 'En İyi Müzik' dalında Oscar kazandı.

GEORGE LUCAS

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde sinema öğrenimi görürken 'THX-1138: 4E' adlı kısa bir film çekti. Bu filmle Amerikan Ulusal Öğrenci Filmleri Festivali'nde 'Büyük Ödül' kazanınca Warner Brothers'da staj yapma hakkı kazandı.

George Lucas, 1968'de Warner Brothers'da Francis Ford Coppola'nın yönettiği 'Finian'ın Gökkuşağı'nın çekimlerine katıldı. Coppola, zekasından oldukça etkilendiği George Lucas ile 1969'da American Zoetrope adında bir şirket kurdu.

İlk filmleri 'THX-1138: 4EB'nin uzun metrajlı versiyonu oldu. Warner Brothers'ın finanse ettiği film gişede battı.

George Lucas, 'THX-1138: 4EB'nin uzun metrajlı versiyonunun çekiminde...

Francis Ford Coppola, 1972'de 'Baba'nın yönetmenliği için teklif aldı. Coppola, hem bu tekliften hem de birlikte çalıştıkları ilk işte başarısız olmanın etkisiyle George Lucas ile ortaklığını sona erdirdi.

George Lucas, bunun üzerine Lucas Film'i kurdu.

Francis Ford Coppola, Geoge Lucas'ı 'Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Umut'un başarısı nedeniyle tebrik etti.

1973'te senaryosunu yazdığı, kendi hayatından da kesitler taşıyan 'American Graffiti'yi yönetti. Sadece 780 bin $ bütçesi olan film 50 milyon $ hasılat elde etti.

George Lucas, paranın yanı sıra Altın Küre Ödülü'nü de kazandı.

Hatta 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Senaryo' dallarında Oscar'a aday oldu.

George Lucas, 'American Graffiti'nin çekiminde...

George Lucas, paranın verdiği maddi gücü ve Altın Küre'nin verdiği öz güven duygusunu 'Flash Gordon' çizgi romanıyla 1968 yapımı 'Maymunlar Cehennemi' filmine olan hayranlığıyla harmanlayarak 1973'te Yıldız Savaşları'nın senaryosunu yazdı.

Senaryo hazırdı, filmi kendisi yönetecekti ama eksik olan önemli noktalardan biri 'Yıldız Savaşları'nın görsel efektlerini yapacak şirketti.

Kendi görsel efekt şirketi olan ILM'yi 1975'te kurdu.

Oyuncu kadrosu oluşturulup çekimlere başlanabilecekti.

Projesini bir yıl boyunca büyük stüdyolara götürdü.

Kabul etmediler.

George Lucas, 'Yıldız Savaşları'nın ünlü droidi C-3 PO ile görülüyor...

'Yıldız Savaşları' projesi birkaç stüdyo tarafından reddedilse de sonunda Twentieth Century Fox tarafından kabul edildi.

En sonunda 1976'da Twentieth Century Fox 'Tamam çekiyoruz' dedi.

İlk fragman, filmin vizyona girmesinden 6 ay önce sinemalarda gösterilmeye başlandı.

'Bir erkek, bir kız ve bir evrenin hikâyesi' sloganıyla izleyicilerde merak uyandırıldı.

Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher'in başrolleri paylaştığı 125 dakikalık 'Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Umut', gösterime girdi.

Bütçesi 11 milyon $ olan film, harcananın 70 katı hasılat elde ederek o güne kadar olan sinema tarihinde en çok para kazanan film oldu.

Gösterimden üç hafta sonra Twentieth Century Fox'un hisseleri iki katına çıktı.

'Yıldız Savaşları'nın oturduğu zemin aslında o güne kadar birçok filmin temasında zaten vardı.

* İyilerle kötüler arasındaki savaş.

* Usta - çırak ilişkisi

* Güç mücadelesi

'Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Umut'un ilk seansında Hollywood Bulvarı'nda yer alan Mann's Chinese Theatre'ın önündeki sıra kuyruğu..

Peki 'Yıldız Savaşları'nın alameti farikası neydi ki diğerlerinden farklı bir konuma sahip oldu?

Vietnam Savaşı'nda yaşanan kayıplar, Soğuk Savaş'ın gerginliği ve ekonomik kriz...

Bu 3 ana 'Kötü' - 'Kötülük', 1970'li yıllarda ABD halkı üzerinde yoğun bir baskı ve umutsuzluk oluşturdu.

Umut verecek, onun çatısı altında bir araya gelecekleri bir kahramana gereksinimleri vardı.

'Yıldız Savaşları'; gelecek adına umut veren, çatısı altında toplanabilecek bir kahraman olarak görüldü.

'Yıldız Savaşları'nın ABD'liler için kötülere ve kötülüklere karşı umut olması, benzer veya farklı nedenlerden dolayı yoğun bir baskı ve umutsuzluk içinde olan başka ülkelerin vatandaşlarını da etkiledi.

'Yıldız Savaşları'nda gücün kötü yüzü 'Darth Vader' ile sembolleştirildi.

Onlar da 'Yıldız Savaşları'nı gelecek adına bir umut, çatısı altında toplanabilecek bir kahraman olarak görünce film, küresel boyutta önce bir fenomene daha sonra ise bir efsaneye dönüştü.

Öyle ya; 'Yıldız Savaşları'nda iyilerle kötüler, iyilikle kötülük arasındaki mücadele evrensel boyuttaydı.

Öyle ya; 'Yıldız Savaşları'nda kültür, dil ve din ayrımı yapılmaksızın kötülerle ve kötülükle evrensel boyutta topyekün mücadele ediliyordu.

Hatta türlü türlü yaratıklar ve robotlar bile kötülere ve kötülüklere karşı cephe oluşturmuştu.

Bu nedenle 'Yıldız Savaşları', sadece ABD'lilerin kahramanı olamazdı.

Kötülerle ve kötülükle mücadele eden herkesin kahramanıydı.

Soldaki fotoğraf, 1977'de; sağdaki fotoğraf ise 1983'te 'Yıldız Savaşları'nın ön bilet satışı için gişelerin açılmasını bekleyenleri gösteriyor.

Birçok filmde yer alan temalar özel efektlerle birleştirilerek ortaya bir uzay operası çıkarıldı.

Zengin bir içeriğe sahipti;

* Bazılarına göre, görsel efektlerle donanmış bir aksiyon filmi.

* Bazılarına göre, modern bir samuray öyküsü.

*Bazılarına göre, bir bilim kurgu.

* Bazılarına göre, tarihi bir film.

Hayran olma nedeni ne olursa olsun farklı kültüre, dile ve dine sahip olanların buluşma noktasıydı.

Belki de hayatları boyunca birbirlerini sevmeyecek, birbirlerine saygı duymayacak, birbirleriyle işi olmayacak ve birbirine zıt kişilikleri ortak bir amaç çevresinde toplamayı başardı.

Tıpkı bir spor kulübü gibi...

'YILDIZ SAVAŞLARI'NI HİKÂYEYE GÖRE İZLENME SIRASI

1- Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike (1999)

2- Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı (2002)

3- Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı (2005)

4- Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi (2018)

5- Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi (2016)

6- Yıldız Savaşları: Bölüm IV Yeni Umut (1977)

7- Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator (1980)

8- Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'nin Dönüşü (1983)

9- Star Wars: Bölüm VII - Güç Uyanıyor (2015)

10- Star Wars: Bölüm VIII - Son Jedi (2017)

'YILDIZ SAVAŞLARI'NIN YÖNETMENLERİ

GeorgeLucas

Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Umut (1977)

Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike (1999)

Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı (2002)

Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı (2005)

IrvinKershner

Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator (1980)

RichardMarquand

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü (1983)

J. J. Abrams

Yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor (2015)

Yıldız Savaşları: Bölüm IXSkywalker'ın Yükselişi (2019)

GarethEdwards

RogueOne: Bir Star Wars Hikâyesi (2016)

RianJohnson

Yıldız Savaşları: Bölüm VIII - Son Jedi (2017)

RonHoward

Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi (2018)

'YILDIZ SAVAŞLARI'NIN ÖNEMLİ KARAKTERLERİ

* Luke Skywalker

* Han Solo

* Penses Leia Organa

* Obi-Van Kenobi

* Darth Vader

* Chewbacca

* Anakin Skywalker

* BB-8

* R2-D2

* C-3PO

* Yoda

* İmparator Palpatine

* Padme Amidala

* Darth Maul

* Kylo Ren

*Rey

* Qui-Gon Jinn

* Finn

* Jabba The Hutt

* Stormtrooper

'YILDIZ SAVAŞLARI'NIN MATERYAL ÇEŞİTLİLİĞİ

Filmi, efsane haline getiren nedenlerden biri de görsel efektlerle oluşturulan çeşitlilik oldu.

George Lucas ile ILM ekibinin hayal gücüyle oluşturulan çok sayıda materyal, filmin 42 yıldır neden fenomen olduğunu gözler önüne seriyor.

Araçlar ve Uzay Gemileri Sayısı: 193

Gezegenler ve Mekânlar: 175

Silahlar ve Teknolojiler: 134

Grup ve Organizasyonlar: 83

Irk: 72

Yaratık: 63

Droid: 58

'YILDIZ SAVAŞLARI' HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

* George Lucas, 1976'da ilk 'Yıldız Savaşları'nı çekerken henüz 30 yaşındaydı. Çekimler sırasında yaşadığı gerginlikten dolayı kalp spazmı geçirdi.

* Devam filmlerini garantilemek isteyen George Lucas, 'Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Umut' için Twentieth Century Fox'tan fazla para istemedi. Sadece 150 bin $'lık sembolik bir anlaşma imzaladı. George Lucas, buna karşılık 'Yıldız Savaşları' markasının oyuncak ve diğer ürünlerinin lisans haklarının kendisinde kalmasını istedi. İlk filmin gösterime girdiği 1977'de 42 milyon adet oyuncak satıldı. George Lucas, maddi açıdan hiç riske girmeden Twentieth Century Fox'tan daha fazla para kazandı.

George Lucas ile Mark Hamill, 'Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Umut'un setinde...

* 'Obi-Wan Kenobi'yi canlandıran Sir Alec Guiness, her ne kadar 'Çöpten bir peri masalı' olarak tanımladığı projeyi beğenmese de 'Yıldız Savaşları'nın gişede oldukça başarılı olacağını düşündü. Guiness, bu ön görüsüyle oyunculuk ücreti değil, gişeden % 2 pay istedi. Filmin iş yapmayacağını düşünen Twentieth Century Fox, Sir Alec Guiness'in şartını kabul etti. Guiness, rol aldığı 3 'Yıldız Savaşları'ndan % 2 payla tam tamına 35.777.000 $ kazandı. Ünlü oyuncunun o zamanki oyunculuk ücreti film başına 50 bin $ - 75 bin $ arasındaydı.

Sir Alec Guiness - George Lucas

* 'Darth Vader' için seslendirmede, maskenin altındaki yüz ve gövdenin sahibi olmak üzere üç kişi kullanıldı. Astımlı nefes sesine benzeyen ses skuba dalış regülatörüyle sağlandı.

* Chewbacca'nın sesi, vahşi hayvan kükremelerinin harmanlanmasından, R2-D2′nun sesi, bebek seslerinin elektronik hale getirilmesinden, ışın kılıcının sesi ise mikrofonun elektromanyetik bir cihaza yaklaştırılması ile çıkan sesten elde edildi.

* George Lucas, 'Han Solo' için Francis Ford Coppola'dan esinlendi. Bu rol için önce Christopher Walken, Nick Nolte, Kurt Russell ve Al Pacino'yu düşünse de son kararı asıl mesleği maranoguzluk olan Harrison Ford'da kıldı.

* İlk filmi çekildiğinde sinema teknikleri epey gerideydi. Her bölümü özetleyen kayan yazıyı yapmak bile zordu. George Lucas, kayan yazıyı özel bir düzleme yerleştirdiği kamerayı özel bir açıyla yazı üzerinde hareket ettirerek elde etti.

* Motion Control Camera, ilk film 'Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Umut' için icat edildi. Kameralar çok eklemli bir robot tarafından kontrol edildi. Bu kamera, hareketleri bilgisayarın hafızasına kaydetti. Kaydedilmiş kamera hareketi aynı şekilde istenildiği kadar tekrar edildi.

* Ölüm Yıldızı, ILM'nin park yerindeki pinpon masalarının üzerine kurulan savaş gemisi maketlerinden oluşturuldu.

* Işın kılıcı koreografisi kılıç ustası Bob Anderson tarafından oluşturuldu.

Bob Anderson, Mark Hamill'e kılıç kullanmasını öğretiyor.

* 'Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator'daki gök taşları patateslerden yapıldı.

'YILDIZ SAVAŞLARI'NDA KULLANILAN MATERYALLERE MEZATLARDA SERVETLER ÖDENDİ

Filmde kullanılan bazı materyaller zaman zaman mezatlarda satışa çıkarıldı.

'Yıldız Savaşları' tutkunu zengin kişiler, materyaller için birer servet ödedi.

R2 D2: 2.760.000 $

Han Solo'nun Silahı: 550.000 $

OYUNCAKLARINA DA SERVET ÖDENDİ

'Yıldız Savaşları'nın hakları Lucas Film'e ait olan lisanslı oyuncak, ev tekstil ürünleri, çanta, DVD, kitap, aksesuar ve bilgisayar oyunları 42 yılda yaklaşık 50 milyar $'lık bir ekonomi oluşturdu.

Seri üretimi olmayan, koleksiyonerler için sınırlı sayıda üretilen bazı 'Yıldız Savaşları' oyuncaklarına zaman zaman düzenlenen mezatlarda, meraklıları yüksek ücretler ödedi.

Boba Fett Prototipi: 150.000 $

Pelerinli Jawa Figürü: 53.000 $

Roketli Boba Fett: 50.000 $

Empire Strikes Back: 32.500 $

Unpunched Boba Fett: 27.000 $

Luke Skywalker: 25.000 $

Darth Vader Figürü: 18.000 $

Boba Fett Prototipi: 17.000 $

Vlix Oncard Figürü: 6.000 $

Han Solo'nun Gemisi: 5.000 $

Yak Face: 2.300 $

Dev Obi-Wan Kenobi Figürü: 2.000 $

Walt Disney, 2012'de 'Yıldız Savaşları'nın yapımcısı Lucas Film'i 4.05 milyar $'a satın aldı.

Paranın yarısı peşin ödenirken diğer yarısına karşılık Walt Disney'in 40 milyon adet hissesi verildi.

George Lucas: En büyük zevklerimden biri 'Yıldız Savaşları'nın nesilden nesile geçişini izlemek. 'Yıldız Savaşları'nın benden sonra da devam edeceğini düşünüyorum.