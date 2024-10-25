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        Haberler Bilgi Ekonomi Aktüllerde bu hafta neler var? A101, BİM, ŞOK 25 Ekim 2024 güncel aktüel katalogları

        Aktüllerde bu hafta neler var? A101, BİM, ŞOK güncel aktüel katalogları

        A101, BİM, ŞOK zincir marketleri bu hafta da birbirinden farklı yüzlerce ürünü aktüel kataloglarında satışa sundu. 24 Ekim itibarıyla küçük ev aletleri, elektrikli spor malzemeleri ve ev mobilyaları marketteki yerini aldı. İşte, A101, BİM, ŞOK güncel aktüel ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:03
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        1

        ŞOK, BİM ve A101 güncel aktüel kataloglarını yayınladı. Bu hafta market aktüellerinde küçük ev aletleri, elektrikli spor malzemeleri ve ev mobilyaları yer alıyor. İşte, A101, BİM, ŞOK güncel aktüel ürünler...

        2

        ŞOK 23-29 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

        Fox Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı 12.890 TL

        Fox Fitness Orbitrac 300 Bisiklet Eliptik 5.290 TL

        Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu /Yürüyüş Bandı 10.890 TL

        Slazenger Walk On Koşu Bandı 8.790 TL

        Fox Fitness X2 Air Bike 6.890 TL

        Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.890 TL

        Fox Fitness R50 Kürek 4.890 TL

        Fox Fitness F70 Mini Bike 1.290 TL

        ŞOK 23-29 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        25 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL

        Heifer Mega Robot Blender Set 1.475 TL

        Fakir Mikrodalga Fırın 2.195 TL

        Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.795 TL

        Kumtel Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 8.275 TL

        Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

        Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

        Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975 TL

        Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL

        Nautica TWS Kulaklık 449 TL

        Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL

        BİM 25 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        A101 24 EKİM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Evdemo 4 kişilik mutfak masa takımı 4.799 TL

        Evdemo 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 4.699 TL

        Türksit Shock oyuncu koltuğu 3.199 TL

        Evdemo Leo kitaplıklı çalışma masası 1.299 TL

        Remaks 5 raflı kitaplık 999 TL

        A101 24 EKİM 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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