Aktüllerde bu hafta neler var? A101, BİM, ŞOK güncel aktüel katalogları
A101, BİM, ŞOK zincir marketleri bu hafta da birbirinden farklı yüzlerce ürünü aktüel kataloglarında satışa sundu. 24 Ekim itibarıyla küçük ev aletleri, elektrikli spor malzemeleri ve ev mobilyaları marketteki yerini aldı. İşte, A101, BİM, ŞOK güncel aktüel ürünler...
ŞOK, BİM ve A101 güncel aktüel kataloglarını yayınladı. Bu hafta market aktüellerinde küçük ev aletleri, elektrikli spor malzemeleri ve ev mobilyaları yer alıyor. İşte, A101, BİM, ŞOK güncel aktüel ürünler...
ŞOK 23-29 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Fox Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı 12.890 TL
Fox Fitness Orbitrac 300 Bisiklet Eliptik 5.290 TL
Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu /Yürüyüş Bandı 10.890 TL
Slazenger Walk On Koşu Bandı 8.790 TL
Fox Fitness X2 Air Bike 6.890 TL
Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.890 TL
Fox Fitness R50 Kürek 4.890 TL
Fox Fitness F70 Mini Bike 1.290 TL
ŞOK 23-29 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
25 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 1.475 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.195 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.795 TL
Kumtel Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 8.275 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL
Nautica TWS Kulaklık 449 TL
Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL
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A101 24 EKİM 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Evdemo 4 kişilik mutfak masa takımı 4.799 TL
Evdemo 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 4.699 TL
Türksit Shock oyuncu koltuğu 3.199 TL
Evdemo Leo kitaplıklı çalışma masası 1.299 TL
Remaks 5 raflı kitaplık 999 TL
A101 24 EKİM 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ