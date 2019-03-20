Bronşit hastalığından muzdarip olan kişiler, nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum gibi şikayetler yaşıyor. Bir solunum sistemi sorunu olan bronşit, kişilerin hayatını zorlaştırabiliyor.

Uzmanlar bronşit olan kişilere kirli havadan korunmayı ve bol su tüketmeyi öneriyor.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşit, alt solunum yolunun önemli bir parçası olan, bronşların enflamasyon halidir yani bronşların herhangi sebep ile enfekte olmasıdır. Hastalığın akut bronşit ve kronik bronşit olarak iki çeşidi vardır. Akut bronşit grip gibi hastalıklarla beraber görülebilirken, kronik bronşit daha ciddi bir iltihaplanmadır. Her iki durumda da ihmal edilmemeli, mutlaka tedavi edilmelidir.

Her iki bronşitte de yapılacak ilk iş eğer içiliyorsa sigarayı bırakıp istirahat etmektir.

AKUT BRONŞİTİN BELİRTİLERİ

Genellikle grip, kızamık, boğmaca veya tifo gibi hastalıklar sırasında görülen bronşit türüne Akut bronşit denir. Hastalığın başlangıcında kuru ve ağrılı öksürük, az yapışkan balgam, sonraları sümüksü cerahatli balgam ile hafif ateş ve halsizlik görülür. Bronşit hastaları, özellikle sisli ve soğuk havalarda rahatsızlık ve acı hissederler.

KRONİK BRONŞİTİN TANIMI

Kronik bronşitte havayollarını yağlayan bezler büyümüş, iç yüzlerinde bulunan tüyler görevini yapamaz olmuştur. Herhangi bir nezle veya grip gibi solunum yolu hastalıkları, kısa sürede bronşit hastalığına dönüşür.

Akut bronşit zamanında tedavi edilmezse kronik bronşite dönüşebilir. Doktorun zamanında doğru teşhis yapması bu yüzden çok önemlidir.