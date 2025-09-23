AKYAZI NEREDE?

Akyazı nerede? Türkiye’de Marmara Bölgesi’nde yer alan Akyazı, Sakarya iline bağlıdır. Yeşiller içindeki görüntüsüyle ülkemizin doğal güzelliklerini içerir. Yaz aylarının yanı sıra kış döneminde de turist çekme potansiyeline sahiptir.

AKYAZI HANGİ ŞEHİRDE?

Akyazı hangi şehirde? Burası Sakarya şehrine bağlıdır. Ayrıca bulunduğu şehrin en büyük ve gelişmiş ilçelerinden biri olma bayrağına sahiptir. Akyazı ilçesi, şehrin doğusunda yer alır ve doğal güzellikleriyle şehirde oturanların sık uğradığı bir yerdir. Ayrıca şehir dışından buraya dinlenmeye ve doğa içinde vakit geçirmeye gelenlerin sayısı da az değildir.

AKYAZI HANGİ İLDE?

Akyazı hangi ilde? Sakarya iline bağlı Akyazı, merkezden 30 km uzaktadır. Akyazı’nın konumu, hem şehir merkezine yakındır. Bu da şehir merkezinden ihtiyaçlarınızı karşılarken doğa nefesi alabileceğiniz anlamına gelir.

AKYAZI HANGİ BÖLGEDE?

Akyazı hangi bölgede? Marmara Bölgesi sınırları içinde bulunur. Sahip olduğu coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri nedeniyle Karadeniz Bölgesi’nin iklim özelliklerinde etki sahibidir. Bu nedenle ilçede hem Marmara hem Karadeniz ikliminin etkilerine rastlamak mümkündür.