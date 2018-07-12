Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei, Kanada - BAE İş Konseyi toplantısı için bulunduğu Kanada'da konuştu.

DHA'nın haberine göre Al-Mazrouei, ham petrol fiyatlarında oynaklığın arzu edilen bir durum olmadığını söyledi. Al-Mazrouei, OPEC'in daha yatay bir fiyat ortamını tercih ettiğini belirterek, "Dalgalanmalar iyi değil ve biz fiyatlarda çok fazla dalgalanma görmek istemiyoruz. Ancak cari jeopolitik ortam fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor" ifadesini kullandı.