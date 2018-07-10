CNN Money'de yer alan habere göre OPEC Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei, " ABD bizim için önemli, fakat... resmi veya gayriresmi, ABD´den herhangi bir talep gelmedi" dedi.

Gelişen piyasaları konu alan bir televizyon programında konuşan Az Mazrouei, "Böyle bir şey olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta uluslararası basın kuruluşlarında Trump yönetiminin, gizlice Suudi Arabistan ve diğer bazı OPEC üyelerinden petrol üretimini artırmasını istediğine dair haberler çıkmıştı.

Donald Trump ABD´deki akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından Nisan ayında yaptığı bir Twitter paylaşımında, "Görünen o ki yine OPEC meselesi. Petrol fiyatları suni bir şekilde çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilmeyecek" demişti.



