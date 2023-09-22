Al Nassr'ı Cristiano Ronaldo ve Talisca uçurdu!
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti. Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo (2) ve Anderson Talisca (2) kaydetti.
Giriş: 22.09.2023 - 23:56 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:56
Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17 ve 45. dakikalarda Anderson Talisca attı.
Konuk takımın gollerini ise 30 ve 87. dakikada Franck Kessie ile 50. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti.
Bu sezon beşinci galibiyetini elde eden Al Nassr, puanını 15'e çıkardı.