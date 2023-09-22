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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al Nassr'ı Cristiano Ronaldo ve Talisca uçurdu! - Futbol Haberleri

        Al Nassr'ı Cristiano Ronaldo ve Talisca uçurdu!

        Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti. Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo (2) ve Anderson Talisca (2) kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 23:56 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:56
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        Al Nassr'ı Ronaldo ve Talisca uçurdu!
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        Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17 ve 45. dakikalarda Anderson Talisca attı.

        Konuk takımın gollerini ise 30 ve 87. dakikada Franck Kessie ile 50. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti.

        Bu sezon beşinci galibiyetini elde eden Al Nassr, puanını 15'e çıkardı.

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