Alanya'da 4 gün arayla yine safari faciası! - En son haberler

Alanya'da 4 gün arayla yine safari faciası! - En son haberler

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Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre; safari cipindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.