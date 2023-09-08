Alanya'da 4 gün arayla yine safari faciası! Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İlçede geçen pazar günü de safari cipi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralanmıştı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gün arayla yine safari faciası yaşandı.
Kaza, D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen safari cipi, kontrolünden çıkarak, ters döndü.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre; safari cipindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.