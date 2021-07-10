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Alanya'daki feci kazada Polonyalı çift hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Polonyalı çift, aşırı hızla gelen otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Alanya'daki feci kazada Polonyalı çift hayatını kaybetti
DHA

Antalya'daki feci kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinski (29), Antalya istikametine doğru ilerleyen ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Alman uyruklu Ahmad Harb'ın (24) kullandığı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polonyalı çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polonyalı çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ahmad Harb ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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