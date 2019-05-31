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Alanya'daki kayıp Ayşe'den iyi haber geldi

İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 gün önce gezmek için evinden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki lise öğrenci kızdan iyi haber geldi. Arkadaşının evinde olduğu ortaya çıkan genç kızın ailesi, bulunmasıyla rahat bir nefes aldı

Alanya

Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Tarakçı (15),geçen Salı günü saat 21.00 sıralarında dışarıda gezmek için evden çıktı.

Eve dönmeyen Ayşe Tarakçı’yı ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis, kayıp kızın bir arkadaşının evinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese giden ekipler, Ayşe Tarakçı’yı buldu. Gezmek için evden ayrıldıktan sonra arkadaşında kaldığı öğrenilen genç kız karakoldaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Tarakçı’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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