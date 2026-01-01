Habertürk
        Alanyada akrobatik hareketler yaparak polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

        Alanyada akrobatik hareketler yaparak polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp, motosikletle akrobatik hareketler yaparak kontrol noktasından kaçan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 17:21 Güncelleme: 01.01.2026 - 17:26
        Dur ihtarına uymadı... polisin üstüne sürdü!
        Antalya'nın Alanya ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp, motosikletle akrobatik hareketler yaparak kontrol noktasından kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

        POLİS MEMURLARININ ÜZERİNE MOTOSİKLET SÜRDÜ

        İHA'nın haberine göre olay,Alanya'nın Avsallar Mahallesi İncekum D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli bir grubun, ileride yol çevirmesi yapan polis ekiplerini görmelerine rağmen yeşil ışık yandıktan sonra M.A. (23) ve D.U. (19) isimli şahıslar uygulama noktasında görevli polis memurlarının üzerine motosiklet sürdü.

        SAHIŞLAR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri şüphelilerin, görevli personele hakaret içerikli sözler sarf ettikleri, bu anları kayıt altına aldıkları ve görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirledi. Olayın ardından harekete geçen İncekum jandarma ekipleri, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

