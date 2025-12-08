Habertürk
        Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan Akdeniz derbisi 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından Alanyaspor haftayı 17, Antalyaspor ise 15 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 08.12.2025 - 22:19
        Akdeniz derbisinde gol sesi çıkmadı!
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Akdeniz derbisi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 17'ye, Antalyaspor ise 15'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Galatasaray'ı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13’üncü dakikada Antalyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içerisinde gönderdiği ortada topa yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

        36’ncı dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan yaptığı atağında çalımla ceza sahasına giren Hagi'nin sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu kornere gönderdi.

        38’inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında topu hızla rakip yarı sahaya taşıyan Hagi'nin yay üzerinden çektiği şutta top az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

        63’üncü dakikada Antalyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Boli'nin pasında topla buluşan Storm'un çaprazdan şutunda top az farkla dışarı çıktı.

        71’inci dakikada Alanyaspor’un Hwang ile sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

        Mücadele 0-0 berabere bitti.

        STAT: Alanya Oba Stadyumu

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

        CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 88 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 65 Efecan Karaca), Ruan (Dk. 88 Mounie), Hagi, Hwang (Dk. 80 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 79 Meschack)

        HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk (Dk. 83 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri (Dk. 84 Saric), Paal, Ballet, Storm (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Boli (Dk. 90+2 Poyraz Efe Yıldırım)

        SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı (Antalyaspor) – Ogundu (Alanyaspor)

