Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor'un konuğu Antalyaspor'du.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan ev sahibi, bu mücadeleye de hızlı başladı. 15'te Papiss Cisse, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirirken 25'te Ceyhun Gülselam farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Alanyaspor, 46 ve 49'da hat-trick yapan Cisse'nin golleriyle skoru 4-0 yaptı. Kalan bölümde her iki takımın da birer golü VAR incelemesi sonucu iptal edilirken Alanyaspor, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu.