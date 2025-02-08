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        Alanyaspor'a genç stoper

        Corendon Alanyaspor, MSV Duisburg forması giyen milli oyuncu Batuhan Yavuz ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:22
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        Alanyaspor'a genç stoper!
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        Corendon Alanyaspor, 2024-2025 ara transfer döneminde defansı güçlendirmek için MSV Duisburg forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Batuhan Yavuz ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kariyerinde Schalke U17, MSV Duisburg U17, Türkiye U17 ve Türkiye U19 formaları giyen Batuhan Yavuz, toplamda 57 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

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