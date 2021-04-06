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Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor

Alanyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı 2-1 kazanan Akdeniz temsilcisi, siyah beyazlı ekibe karşı deplasmanda oynayacağı maçı da kazanmak istiyor

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Ümit Öztürk yapacak.

İki ekip lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 7 kez galip gelen taraf oldu. Alanyaspor ise rakibine karşı tek galibiyeti bu sezonun ilk yarısında aldı. Bir maçta ise rakipler puanları paylaştı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı bugüne dek oynadığı 9 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18 gol gördü. Turuncu yeşilli takım ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

ÖZTÜRK'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA HER İKİ TAKIM DA 7 KEZ GALİP GELDİ

Maçın hakemliğini yapacak Ümit Öztürk, bugüne kadar Alanyaspor'un 12 maçını yönetirken, turuncu yeşilli takım bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Öztürk, Alanyaspor'un 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Alanya'da oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemliğini de yapmıştı. Tartışmalı kararların verildiği maçta Alanyaspor rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Ümit Öztürk, Beşiktaş'ın ise bugüne dek 10 maçında düdük çaldı, siyah beyazlı ekip bu maçlardan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan Ümit Öztürk Alanyaspor'un 5 deplasman maçında görev yaparken, Beşiktaş'ın da evinde oynadığı 5 maçı yönetti. Akdeniz temsilcisi bu maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, siyah beyazlı ekip evinde Öztürk'ün yönettiği maçların 4'ünü kazanırken 1 karşılaşmada kaybeden taraf oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN, SERGEN YALÇIN'A KARŞI RÖVANŞI DA ALMAK İSTİYOR

Geçen sezona kadar birlikte çalışan Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan ilk kez bu sezon başında rakip takımların hocası olarak karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada gülen taraf Çağdaş Atan olurken, Alanyaspor rakibi de ilk kez mağlup etmiş oldu. Atan İstanbul'daki rövanş maçını da alarak Beşiktaş'a karşı ikinci galibiyetini almak ve rakibinin evindeki 4 maçlık yenilmezlik serisine son vermek istiyor.

ALANYASPOR'UN CEZALI OYUNCULARI FORMALARINA KAVUŞUYOR

Aytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncular sahaya dönerken, takımla çalışmalara başlayan Babacar'ın bu maçta forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak. Geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun sarı kart cezalısı oldukları için Caulker ile Efecan sakatlıkları nedeniyle, Babacar da sakatlıktan yeni çıktığı için kadroda yer almamıştı. Ayrıca Moubandje ve Efecan takımda sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Beşiktaş karşısında ideale yakın 11 ile çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Alanyaspor'un Beşiktaş maçında sahada olması beklenen ilk 11'i şöyle:

Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro

SAKAT: Efecan, Caulker

CEZALI: Yok

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