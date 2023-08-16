Alanyaspor'da Ahmed Ildız ile yollar ayrıldı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile yolların ayrıldığını duyurdu

Bonservisi Alanyaspor'da olan ve geçtiğimiz sezonu Eyüpspor ve Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Ahmed Ilgız, Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Ildız'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.