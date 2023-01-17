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Alanyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Alanyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek

Alanyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Kırbıyık Holding Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

ALANYASPOR: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Umut, Efkan, Lusamba, Yusuf, Zinedine Ferhat, Efecan, Eduardo

GALATASARAY: Okan, Dubois, Nelsson, Emin, Emre Taşdemir, Berkan, Midtsjö, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

RESMİ MÜSABAKALARDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

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