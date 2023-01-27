Francesco Farioli: "Bu futbol zarardan çok avantaj"

"GENÇ BİR TAKIMIZ"

Oyun planlarına sadık kalmaya devam edeceklerini belirten Farioli, “Çok çalışıyoruz bir fikrimiz, oyun stilimiz var. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Ligde en fazla genç oyuncuyla oynayan takımlardan biriyiz. Takım genç olduğu için öğrenme sürecinde inişler çıkışlar oluyor. Oyuncuların genç olması geriye düştüğümüzde reaksiyon veremememize neden oluyor. Oyuncularımız emek eriyor ama bazı noktalarda tecrübe eksiliği oluyor. Genç bir takımız çalışmaya devam ediyoruz. Bu fikre net şekilde bağlı kalacağız. Bu farklı bir plan olmamasından değil, plana sadık kalmamızdan dolayı. Yaptığımız çalışmalarda bu oyunun bize zararından çok faydası olduğunu biliyoruz. Galatasaray maçında geriden oyun kurumuyla baskının önüne geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonlar yakaladık. Bu futbolun bize zarardan çok avantajı var” diye konuştu.