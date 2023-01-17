Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a 2-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, maç sonu hakem Volkan Bayarslan ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.

"BİZİM İÇİN OYNAMASI ZORLAŞIYOR"

Maçta bir penaltılarının verilmediğini belirten İtalyan teknik adam, "Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum ama maçın yönetimi de mağlubiyette biraz etkili oldu. Bir penaltı pozisyonu var, kartlar var... Böyle olunca, bizim için oynaması da zorlaşıyor." dedi.