Alarko Carrier, Mardin'deki köy okuluna çevre dostu ısıtma ve soğutma sistemi kurdu

Alarko Carrier, “Okulların Havası Değişiyor” mottosuyla Midyat Çaldere İlkokulu’nda yeni bir çalışmaya imza attı. Bugüne kadar kömür sobasıyla ısınan Çaldere Köyü’nün ilkokuluna; ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panelden oluşan ileri teknoloji bir sistem kurdu. Sınıflardaki ısınma ve soğutma ihtiyacının ısı pompası teknolojisiyle sağlanacağı okul, bundan böyle kendi elektriğini de kendi üretecek.

İklimlendirmenin, çocukların gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje için 28 Eylül’de Mardin’de bir basın toplantısı düzenlendi. Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, Genel Müdür Yardımcısı Koray Fedar ve Pazarlama Direktörü Volkan Arslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, projenin detayları ve çocukların eğitim yaşamı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

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"İKLİMLENDİRME EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR"

Uzun yıllardır dünyanın geleceğini gözeten, çevre dostu ve yeni kuşakların yarınlarını pozitif yönde etkileyecek teknoloji üretimini desteklediklerini ifade eden Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, proje hakkında şunları söyledi: “Projemiz ile bir yandan çocukların eğitimlerini desteklemeyi, diğer yandan ise iklimlendirmenin çocukların gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Çünkü iç ortam hava kalitesine en duyarlı grupların başında okul çağındaki çocuklar geliyor. Pek çok ülkede yapılan akademik çalışmalar, çocukların günlük hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullardaki iç ortam hava kalitesinin çocukların sağlığı ve akademik performansını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Biz de bu alanda sorumluluk alarak hem eğitimi desteklemek hem de iklimlendirmenin önemi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Okulların Havası Değişiyor’ mottosuyla yeni projemize hayat verdik. İyilik projemiz kapsamında ana bina ve bir ek binadan oluşan okulumuza; ısıtma, soğutma ve iç ortam hava kalitesi ihtiyaçlarına yönelik olarak son teknoloji bir sistem kurduk. Tamamı kendi üretimimiz cihazları kullandığımız ve bu yılın Temmuz ayında başlattığımız çalışmalarımızı Eylül ayı itibarıyla tamamladık.”

ÇALDERE İLKOKULU KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Çaldere İlkokulu’nda çevre dostu bir ekosistem oluşturduklarını ifade eden Akan, okula bu yıl kendi fabrikalarında üretime başladıkları ısı pompasının yanı sıra ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panellerin kurulduğunu söyleyerek “Okulun iklimlendirmesinde köklü bir değişim yaratan projenin en önemli bileşenlerinden biri ise fotovoltaik paneller. Günümüzün en önemli temiz enerji kaynağı güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren bu teknoloji sayesinde Midyat Çaldere İlköğretim Okulu artık kendi elektriğini üretir hale geldi. Fotovoltaik paneller ile, okulda kurulu olan iklimlendirme sisteminin yanı sıra diğer elektrikli cihazların elektrik tüketimi de karşılanacak” dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SAĞLIKLI BİR ORTAM OLUŞTURULDU"

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise konuşmasında, “21. yüzyılda gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dünyaya daha az zarar verecek bir sistemin geliştirilmesine katkı koyan Alarko Carrier’a teşekkür ederim. Bu sistemle, öğrencilerimiz temiz bir havada fosil yakıt kullanılmadan eğitimlerine devam edecekler ve onlar için sağlıklı bir ortam oluşturulduğu için çok mutluyum. Ümit ediyoruz ki bütün okullarımızda bu sistem yaygınlaşır. Hatta tüm kamu kurumlarında ve ilerleyen süreçte de evlerimizde çevre dostu ısınma ve soğutma sistemlerini kullanırız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ise “Projenin yapım aşamasından bu yana tüm süreçleri yerinde inceledim. Oldukça faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum. Okullarımızda eğitim gören tüm çocuklarımızın temiz havaya kavuşması temel ihtiyaçların başında geliyor. Tüm ihtiyacı olan okullarda da projenin hayata geçirilmesini arzu ediyorum” dedi.

“Temiz Hava Herkesin Hakkı” diyerek yola çıkan Alarko Carrier’ın kurduğu yeni sistemde, okulun temel ısınma ve soğutma ihtiyacı bundan böyle, geleceğin ürünü olarak gösterilen ve çevre dostu bir teknoloji sunan ısı pompası ile karşılanacak. Isı pompası ile aynı zamanda kullanım sıcak suyu da karşılanabilecek. Fosil yakıt tüketmeyen ve çevreye duyarlı bir çözüm sunan ısı pompası ile çok daha konforlu bir iklimlendirme sağlanmış olacak. Sınıflara yerleştirilen fancoiller, ısı pompasının ürettiği sıcak veya soğuk suyu kendi içinden geçirerek iç havayı ihtiyaca göre ısıtacak veya soğutacak. Böylece, çocukların eğitim gördüğü sınıflar yazın serin, kışın sıcak olacak. Sınıflardaki taze hava ihtiyacını ise ısı geri kazanım cihazları sağlayacak. Böylece taze hava, mahalden alınan CO2 (karbondioksit) miktarına göre ayarlanarak kontrol edilecek.

Bununla birlikte her sınıfa, içerideki havayı altı kademeli filtrelerden geçirerek temizleyen hava temizleme cihazları yerleştirildi. Böylece öğrencilerin mikroorganizmalardan arındırılmış, sağlıklı ve bulaşıcılığa izin vermeyen bir ortamda eğitim görmesi sağlandı. Tüm okulun elektrik ihtiyacının karşılanması için fotovoltaik panellerin (PV) kurulumu yapıldı. Bu sayede daha önce kömür sobası ile ısınan Çaldere İlkokulu’nda yıllık kömür masrafı, zahmeti ve kirliliği olmayacağı gibi çok daha konforlu ve sağlıklı bir iklimlendirme sistemi oluşturularak fotovoltaik paneller (PV) sayesinde hiçbir elektrik masrafı olmadan kullanılacak.