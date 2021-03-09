Rusya, New York Times'ın haberiyle alarma geçti! 0:00 / 0:00

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New York Times'ta yer alan haberde Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın "Solar Winds" siber saldırılarına karşılık önümüzdeki haftalarda Rusya'ya siber operasyon ve ekonomik yaptırımla yanıt vermeye hazırlandığı iddialarına Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Bu bilgiler alarm verici. Eğer böyle bir şey olursa bu tamamen uluslararası siber suç olacaktır" dedi.

Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililerle dayandırdığı haberinde, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordu ve istihbarat servislerine yönelik bir dizi gizli operasyon da içeren ilk büyük adımın önümüzdeki üç hafta içinde geleceği" öne sürülmüştü.