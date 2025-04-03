Alaşehir'de ilk kez düzenlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ilk kez deve güreşleri festivali düzenlendi. 70 devenin katıldığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Güreş ağalığını iş insanları Mehmet Doğan ve Emrah Ertürk'ün üstlendiği Deve Güreşleri Festivali'ne Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı İbrahim Beler de katıldı. Güreşler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Festivalde Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, protokolle birlikte Harmandalı oynadı. Güreş ağası Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt'ta hizmetlerimiz devam edecek. Daha önce üzüm festivali düzenlemiştik, vatandaşlarımız çok beğendi. Şimdi de deve güreşlerini başlattık ve bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Yörük Türkmen geleneğimiz olan deve güreşlerini ilk kez Yeşilyurt'ta yapıyoruz. İnşallah geleneksel hale getireceğiz. Hayvan severler endişe etmesin, deve güreşlerinde hayvanlar zarar görmüyor. Amacımız vatandaşlarımızın sosyalleşmesini ve bu kültürel mirasa sahip çıkmasını sağlamak. Yörük Türkmenler bu ülkenin hamurunda, kurtuluşunda ve kuruluşunda var. Yolu cumhuriyetten, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından geçmeyen bir Yörük yoktur. En büyük Yörük Atatürk'tür. Ülkeyi hukuktan ve cumhuriyetten uzaklaştırmak isteyenlere Atatürk'ün 'Geldikleri gibi giderler' sözünü hatırlatıyorum."