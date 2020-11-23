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Alaturka Tanımı:

Alaturka kelimesinin anlamı; eskide kalmış töre veya adetlerin davranış tutumlarını benimsemek, sabit veya düzenli bir kursa sahip olmamak, düzensiz, düzgün olmayan ve yöntemsiz olarak tanımlanır.

Alaturka Nedir TDK:

Eski Türk gelenek ve törenlerine uygun olan tutum, bu töre hayatını benimsemiş kimse, Doğuluca, alafranga ve alaturka saat olarak tanımlanır.

Alaturka Örnek Anlatımı:

Alaturka; alışılmışın dışında eskide kalmış olan davranış veya görüşe sapma, eksantrik, düzensiz davranış, yöntemsiz olan herhangi bir iş, tutarlılık, düzenlilik ya da tekdüzelik eksikliği, yapılan herhangi bir yorumun vizyonsuz olması, giyilen herhangi bir kıyafetin birbirinden alakasız olarak uyumsuz veya düzensiz durması gibi anlamlar için kullanılır.

Alaturka Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: