Sırbistan Milli Takımı'nın Lüksemburg ve Ukrayna maçları nedeniyle ülkesinde olan Fiorentina'nın 20 yaşındaki yıldızı Aleksa Terzic, ülkesinde öldüresiye dayak yedi!

Milli Takım kampının ardından ailesini ziyaret etmek için Belgrad'dan Niş'e hareket eden Terzic, yolda bir araç tarafından takip edildi. Kimliği belirsiz kişiler Terzic'in otomobilini sıkıştırırken 20 yaşındaki futbolcu da camı açtı ve aracından indi. Saldırganlar, Terzic'ten 5 bin Euro isterken genç futbolcu bu parayı vermeyi reddetti. Saldırganlar bunun üzerine Terzic'i aracın bagajına koymak isterken şiddete başvurdu.

Bir taksici olay yerine gelene kadar saldırganlar, dövmeye devam etti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Terzic'in burnunda kırık, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morartılar ve şişikler, kafasının ve yüzünün birçok noktasında kanamalar tespit edildi.

Sırbistan emniyet güçleri bu sabah erken saatlerde bir erkek ve bir kadını gözaltına alırken olaya karıştığı tahmin edilen bir kişiyi daha arıyor.

Temmuz 2019'da Kızılyıldız'dan 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer olan Terzic, İtalya'da forma giyen 12. Sırp futbolcu oldu. Bu sezon Serie A'da forma şansı bulamayan genç futbolcunun yılda 300 bin Euro kazandığı belirtiliyor.