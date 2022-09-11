Alerjik Burun Tıkanıklığı Neden Olur, Nasıl Geçer? Alerjik Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Alerjik Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir? sorularının cevapları.

Burun tıkanıklığı, meydana geldiği takdirde kişileri günlük hayat içerisinde oldukça rahatsız eder. Enfeksiyon, gribal hastalıklar ya da mevsim geçişlerinde ortaya çıkan burun tıkanıklarının nedenlerinden biri de alerjik olabilir. Alerjik burun tıkanıklığı kısa süreli gerçekleştiği takdirde kişiler tarafından ciddiye alınmayan bir sorundur. Ancak bazı kişilerde alerjik burun tıkanıklığı, uyku kalitesinin ve düzenin bozulmasına, horlamaya, nefes alıp vermede zorlanmaya kadar gidebilir. Bu yüzden alerjik burun tıkanıklığı hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için bir araya getirdik.

Alerjik Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Alerjik burun tıkanıklığı halk arasında saman nezlesi olarak da adlandırılmaktadır. Alerjik burun tıkanıklığının meydana gelmesinde hayvan atıkları, yabancı cisimler, polenler, ev akarı tozlarından kaynaklı duyarlılık bulunur. Bunun yanı sıra bazı besinler de alerjik burun tıkanıklığına yol açabilir.

Alerjik burun tıkanıklığının en sık meydana geldiği dönemler ise sonbahar ve ilk bahar aylarıdır. Bu dönemde meydana gelen alerjik burun tıkanıklığının sebebi ise polenler ve ağaçlı bitkilerin tozlarıdır.

Alerjik Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Burun tıkanıklığı şikayetlerinde kişiler genellikle ilk aşamada evde uygulayabildikleri yöntemler ile iyileşmeye çalışır. Ancak eğer alerjik nedenlerden dolayı bir burun tıkanıklığı meydana geliyorsa ve uzun süreli devam ediyorsa doktora görünülmesi gerekmektedir. Burada doktor kontrollerinin ardından alerjik burun tıkanıklığı kapsamında steroid içeriği olan burun spreyleri ya da burunu temizlemeye yardımcı olan solüsyonlar tercih edilebilir.

Alerjik Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Alerjik burun tıkanıklığı için kişiler evde doğal tedavi yöntemlerini tercih edebilir. Bu kapsamda aşağıda yer alan basit ve pratik uygulamaları hayata geçirerek alerjik burun akıntısına çözüm sağlayabilirsiniz:

Nane ve zencefil gibi solunum yollarına iyi gelen bitki çaylarını düzenli bir şekilde tüketerek var olan enfeksiyon ve bakterilerin ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.

Sigara tüketiminiz varsa ara vererek iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

Tuzlu su ile gargara yapmak solunum yollarını temizlemenizde yardımcı olmaktadır.

Burun mukozasını nemli kalması çok önemlidir. Bu yüzden bu dönemde su tüketimini arttırmalısınız.

Klima ve kaloriferin olduğu ortamlar burun mukozasının daha fazla kurumasına yol açtığı için bu dönemde bu ortamlardan uzak durmalısınız.

Alerjik Burun Tıkanıklığı Belirtileri

Alerjik burun tıkanıklığının belirtileri ile burun tıkanıklığının belirtileri benzerlik göstermektedir. Bu yüzden uzun süreli burun tıkanıklarında kişilerin doktora görünmesi sorunun çözülmesi için de büyük önem taşır. Alerjik burun tıkanıklıklarının belirtileri ise şu şekilde kendini göstermektedir.