Bebeklerde Hırıltıya Ne İyi Gelir? sorularının cevapları.

Bebeklerde meydana gelen durumlar yetişkinlere göre daha kaygı verici bir hal alabiliyor. Özelikle bebeklerde sıklıkla görülen hırıltı, bebeğin uyku düzeninden nefes alma düzenine kadar pek çok durum için olumsuzluk teşkil ediyor. Anneler ve babalar tarafından en sık sorulan soruların başında gelen bebeklerde hırıltı neden olur? hakkında merak edilen tüm detaylar.

Bebeklerde Hırıltı Neden Olur?

Bebeklerde meydana gelen hırıltının farklı nedenleri olabilir. Ama genel nedeni nefes yollarındaki kıkırdakların yetişkin bireylere göre daha dar olmasıdır. Bu dar nefes yolları bebeklerde hırıltıya sebebiyet verir. Bunun yanı sıra bronşlar da bebeklerde yetişkinlere göre daha ufaktır. Bu yüzden bebeklerin nefes alıp vermesinde zorluk yaşanabilir.

Bebeklerde Hırıltı Nasıl Geçer?

Bebeklerde meydana gelen hırıltının tedavisi için ne yapılması gerektiği merak konusudur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu hırıltının sebebinin ne olduğunun bulunması gelir. Yapılan kontrollerin ardından eğer bebeklerde meydana gelen hırıltı ciddi bir nedenden kaynaklı değilse burada burun aspiratörleri aracılığıyla ya da serumla bebeğin nefes kanallarının açılması sağlanır. Burun temizlendikten sonra bebeklerde daha rahat nefes almaya başlayacaktır.

Bebeklerde Hırıltıya Ne İyi Gelir?

Bebeklerde meydana gelen hırıltılar için anne ve babalar doğal tedavi yöntemlerini denemeyi isteyebilir. Ancak söz konusu bebekler olunca kişiler burada daha dikkatli olmalıdır. Eğer hırıltı 2 ila 3 gün arasında devam ediyorsa burada uzman bir çocuk doktoruna başvurmalı ve hırıltının nedenini tespit etmelidir. Eğer yapılan testlerde ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmez ise burada doğal yöntemlere gönül rahatlığı ile başvurulabilir. Bu kapsamda bebeklerde hırıltı için ne yapılır? sorusu için ebeveynler şu yöntemleri uygulayabilir:

Bebeklere ılık su ile banyo yaptırılabilir. Bu banyo sayesinde bebek rahatlar.

Eğer bebekler 6 aydan büyükse gün içinde bir kere 1 çay kaşığı nane ya da kekik çayı içirilebilir. Bu çay bebeklerin solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olur. Eğer bebek 8 aydan büyükse bu çay miktarı yarım çay bardağına kadar çıkarılabilir.

Bebeklerin göğüs bölgesine sıcak masaj uygulaması da hırıltının azalmasına ve göğüs bölgesindeki baskının azalmasına yardımcı olacaktır.

Bebeklerin mukozası daha hızlı kuruduğu için bu süreçte klimanın bulunduğu ortamdan bebekleri uzak tutmak gerekmektedir.

Bebeklerin yanında oda spreyi, parfüm ve tütsü gibi nefes almalarını zorlaştıracak kimyasal maddelerin kullanımından uzak durulmalıdır.

Bebeklerde Hırıltı Ne Zaman Tehlikeli?

Bebeklerin nefes borularını oluşturan kıkırdakların daha dar olması ve mukozalarının daha hızlı kuruması hırıltının meydana gelmesine neden olabilir. Birçok bebekte de hırıltı yaygın olarak görülür. Ancak hırıltıların yoğun ve uzun süreli olması farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Bu yüzden anne ve babalar bebeklerde meydana gelen hırıltıyı dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Eğer bebeklerde meydana gelen hırıltı ıslık sesini andıran bir sesle meydana geliyorsa bu hem bronşların hem de nefes borusunun dolduğuna işaret eder. Bu da bebekler için tehlikeli bir durumdur ve vakit kaybedilmeden doktora gidilmelidir.