Ağız yarası ağızda dudak ve yanakların iç bölgelerinde görüldüğü gibi, dilin alt kısmında, dişler de dil kenarlarında da yoğunlukla görülebilir. Yuvarlar ve içi beyaz bir şekilde meydana gelen bu ağız yaraları ağız içinde pamuksu bir görüntüye sahip olur. Konuşma, yemek yeme – içme ve yutkunma sırasında kişilerin zorluk yaşamasına sebebiyet verir. Ancak bu ağız yaralarının neden meydana geldiği pek çok kişi tarafından hala merak edilmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda ağız yarası hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

Ağız Yarası Neden Olur?

AFT olarak da bilinen ağız yarasının neden meydana geldiği merak edilen konular arasında yer alır. Ağız yaralarının meydana gelmesinde farklı nedenler bulunur. Bunların başında bağışıklık sistemindeki zayıflık gelir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin vücudu enfeksiyon ve bakterilere karşı daha savunmasızdır. Bunun yanı sıra diş dolgusu ve protez sonrası da yara meydana gelebilir. Ağız yarasının meydana gelmesinin nedenlerinden biri de vücuttaki vitamin ve mineral eksikliği olarak görülebilir.

Ağız Yarasına Ne İyi Gelir?

Ağız yarası nasıl geçer? sorusu internet üzerinden en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Ağız yaraları için kişiler doğal tedavi yöntemlerini kullanmayı tercih edebilir. Bu yüzden evde kolaylıkla uygulanabilen bu yöntemler hakkında yapılan araştırmalar artmaya devam eder. İşte ağız yarasına iyi gelen yöntemler:

Ağız içinde meydana gelen lezyonların azalması için karbonat ile gargara yapılabilir. Bunun yanı sıra az miktarda su ve karbonat ile yapılan macun lezyonların üzerine sürülür ve 5 dakika sonra su ile ağız çalkalanır. Bu yöntemle iltihaplar kuruyabilir.

Ağız yarası tedavisinde kullanılan doğal yöntemlerden biri de tuzlu su gargarasıdır.

Ağız yarası oldukça ağrılıdır. Bu yüzden ağrıyı azaltması için karanfil yağı kullanılabilir.

Aloe vera bitkisinin içeriği de iltihapları azaltma noktasında etkili olabilir.

Doğal bir iyileştirici etkisi olan meyan kökü de ağız yaralarının iyileşmesi için kullanılabilir.

Doğal bir antimikrobiyal madde olan hindistan cevizi yağı da ağız yarası tedavisinde kullanılan doğal bir yöntemdir.

Mikrop öldürücü etkisi olan ada çayı ise ağız yarasının iyileşmesi için kullanılan en eski yöntemlerdendir.

Ağız Yaraları Neyin Belirtisi

Ağız yaraları kişilerin yaşam kalitesini bozan bir hastalık olduğu gibi farklı hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu yüzden uzun süreli geçmeyen ağız yaraları kapsamında kişiler doktora başvurmalıdır. Ağız yarası ilk sırada Behçet hastalığının belirtisi olabilir. Bunun yanı sıra kişilerde folik asit, demir eksiklikleri, çölyak gibi bağırsak sorunları ve B12 eksikliklerinin de belirtileri arasında yer alır. Çok nadir de olsa ağız yaraları kan hastalıklarına da işaret edebilir.

Ağız Yarası Tehlikeli Mi?

Ağız yarasının tehlikeli olup olmaması, hastalığın tekrar etmesine ve gerçekleşme süresine bağlıdır. Eğer kişilerde meydana gelen ağız yaraları uzun süreli meydana geliyorsa farklı hastalıkların belirtisi olabileceği unutulmamalı ve vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Hafif başlayan ağız yaraları kişinin sağlığı için tehlikeli olan ciddi hastalıkların başlangıcı olabilir. Bu yüzden doktor kontrolü aksatılmamalıdır.