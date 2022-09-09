Göz Altı Morluklarına İyi Gelen Şeyler: Göz Altı Morluklarına İyi Gelen Yağlar, Besinler, Sabunlar ve Çaylar

Göz altı morluklarına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Göz altı morlukları farklı nedenlerde dolayı ortaya çıkabilir. Yorgunluk ve yaşa bağlı olarak daha fazla meydana gelse de kişilerin cilt yapısından dolayı erken yaşlarda da göz altı morluklarının meydana geldiği görünmektedir. Bunun yanı sıra göz altı morlukları farklı hastalıklardan kaynaklı da kendini gösterebilir. Kişiler hastalık kaynaklı olmayan göz altı morlukları için uygulayabilecekleri doğal yöntemleri ve bitkisel yağları araştırarak uygulamayı tercih edebilir. İşte göz altı morluklarına iyi gelen şeyler hakkında tüm detaylar.

Göz Altı Morluğuna Ne İyi Gelir?

Göz altı morluklarının neyden kaynaklı meydana geldiğini tespit etmek önemlidir. Yorgunluk ve uykusuzluktan kaynaklı gözaltı morluklarına soğuk kompres uygulaması, uyku düzeninin yerine getirilmesi ve kişilerin uyku sırasında başını yüksekte tutması önerilir.

Göz Altı Morluklarına İyi Gelen Yağlar

Göz altı morlukları için kullanılan doğal yöntemlerden biri bitkisel yağlar. İşte göz altı morlukları için kullanılan bitkisel yağlar:

Badem yağı ile göz altı bölgesine masaj yapmak koyu halkaların görünümü azaltmaya yardımcı olacaktır. Badem yağının kan akışını hızlandırıcı etkisi vardır.

Badem yağı ve yasemin yağı birlikte kullanıldıklarında hem koyu halka görünümü azaltır hem de cildin sıkılaşmasını sağlar.

Badem yağı bal ile de kullanılabilir.

Cilt için oldukça faydalı olan gül suyunu badem yağı ile karıştırarak göz çevresine sürebilirsiniz.

Göz çevresindeki koyu halkalar için uygulanması önerilen kürlerden biri de badem yağı ve vazelindir. Göz çevresine sürülen bu karışımı 2 ila 3 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

Göz altı morluklarının geçmesi için hint yağı ve badem yağını da karıştırarak kullanabilirsiniz.

Göz Altı Morluklarına İyi Gelen Besinler

Göz altı morluklarına iyi gelen yiyecekler kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alır. Gün içinde tükettiğimiz besinler vücudumuzdaki kan akışından sıvı tüketimine kadar pek çok noktada etkili olduğu için beslenme düzeni de göz altı morluklarının oluşmaması için etkili rol oynayabilir. İşte göz altı morluklarına iyi gelen besinler:

Salatalık kişilerin bol bol tüketmesi önerilen besinlerin başında yer alır. İçeriğindeki yüksek su oranı vücudun ihtiyacı olan su miktarını karşıladığı için sağlık için önemli bir yere sahiptir. Salatalığı yemenin yanı sıra bir pamuk yardımı ile suyunu göz altı morluklarına da sürerek koyu halkaların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Sofraların vazgeçilmezi olan patates de çip bir şekilde göz altına konulduğunda koyu halkaların görünümde kısa sürede azalma sağlar.

Göz altı morlukları için kullanılan besinlerden biri de üzüm çekirdeğidir. Üzüm çekirdeğinin içeriğinde D, E ve C vitaminleri yer alır. Bu vitaminlerin yanı sıra üzüm çekirdeği çok güçlü bir antioksidan deposudur. Üzüm çekirdeğini tüketmenin yanı sıra üzüm çekirdeği yağı ile masaj da yapabilirsiniz.

Maydanozun içeriğinde yer alan K ve C vitaminleri de göz altı morluklarından kaynaklı koyu halkaları azaltabilir.

Göz Altı Morluklarına İyi Gelen Sabunlar

Göz altı morluklarına iyi gelen sabunlar arasında ilk sırada salatalık sabunu yer alır. Salatalık sabunun yanı sıra lavanta sabunu, yeşil çay ve üzüm çekirdeği sabunu da göz altı morluklarının azaltılmasında iyi gelir.