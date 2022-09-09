Boğaz ağrısına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Kış aylarında ortaya çıkan gribal enfeksiyonlar solunum yolu hastalıklarına yol açar. Bu hastalıklar kişilerde boğaz ağrısı olarak kendini gösterir. Boğaz ağrısı da kişilerin günlük hayatını zorlayan, yiyip içme süreçlerini zorlaştıran bir sağlık problemidir. Genel olarak 3- 7 gün arasında iyileşme gösteren boğaz ağrısı için uygulanabilecek yöntemleri sizler için bir araya getirdik.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Boğaz ağrısına iyi gelen şeyler, hala pek çok kişinin merak ettiği ve araştırdığı konuların başında gelir. Özellikle kış aylarında kişiler bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister. Boğaz ağrısına bu dönem içerisinde doğal antibiyotik özelliği olan besinler, çorbalar ve bitki çayları iyi gelir.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Çaylar

Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen bitki çayları düzenli ve uygun miktarda kullanıldığında iyileşme sürecini azaltılır. İşte tüketilmesi önerilen bitki çayları:

Boğaz ağrısı sıkıntısı yaşayan kişiler bu süreçte adaçayı tüketimini tercih edebilir. Adaçayı tüketimi ile balgam sökmeyi sağlarken boğazı da yumuşatmaya yardımcı olur. Adaçayını bir çay kaşığı bal ve limon koyarak da kullanabilirsiniz.

Meyan kökü çayı da boğaz ağrısı için etkili bitki çaylarından biridir. Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesi için meyan kökü tüketimini tercih edebilirsiniz.

Soğuk algınlığı döneminde tüketilmesi önerilen bitki çaylarından biri de okaliptüs çayıdır. Okaliptüs çayı ile enfeksiyonların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Geçmişten günümüze pek çok hastalığa şifa olması için kullanılan zencefil çayı boğaz ağrısı için de kullanılabilir.

Nane çayı doğal bir antioksidandır ve antimikrobiyal içeriği çok yüksektir. Bu yüzden reflü sorunu olmayan kişiler boğaz ağrısı sıkıntısı için boğaz ağrısını tercih edebilir.

Genellikle sinir yatıştırmak için tüketilmesi önerilen papatya çayı boğaz ağrısı için de kullanılır.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Çorbalar

Çorbaları, geçmişten bu yana büyüklerimiz hasta olduğumuzda ya da yorgun olduğumuzda bizlere içirmeye çalışır. Boğaz ağrısında da çorbaların gücü göz ardı edilmemelidir. Boğaz ağrısı için tüketilmesi önerilen çorbaların başında ise tavuk suyuna çorba, tarhana çorbası, mercimek çorbası ve işkembe çorbası gelir. Bu çorbaları tüketiminde kullanılan limon ve baharatlalar boğaz ağrısının iyileşme sürecini hızlandırır.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler

Boğaz ağrısı gribal enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflığından kaynaklanır. Bu yüzden kişiler boğaz ağrısının oluşmasıyla birlikte beslenme düzenini de dengelemelidir. Bu kapsamda boğaz ağrısına iyi gelen yiyeceklerin tüketimine özen göstermelidir. Boğaz ağrısına iyi gelen besinler ve yiyeceklerin arasında probiyotik içeriği yüksek olan gıdalar yer alır. Bu yüzden yoğurt, süt ve kefir gibi ürünler daha fazla tüketilmelidir. Bunun yanı sıra sarımsak ve soğan gibi doğal antibiyotik içeriği olan sebzelerin de tüketimi arttırılmalıdır. Boğaz ağrısına iyi gelen yiyeceklerin arasında zencefil de yer alır. Zencefil ile yoğurtu karıştırarak günde 1 kaşık yiyebilirsiniz. Bu boğaz ağrısının temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Balın da boğazı rahatlatıcı bir etkisi vardır. Sabahları aç karnına bal tüketilebilir ya da sütün içerisinde bal konularak içilebilir.

Protein içerikli besinlerin de tüketimi arttırılabilir.