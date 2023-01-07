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Haberler Sağlık Alerjik Rinit Nedir, Belirtileri Neler? Alerjik Rinit Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Alerjik rinit nedir, belirtileri neler? Alerjik rinit tedavisi nasıl yapılır?

Halk arasında saman nezlesi olarak da yer etmiş olan alerjik rinit, kişinin duyarlı maddelere teması sonucu verdiği alerjik bir reaksiyondur. Dünya nüfusunun %10 ila %30’unun alerjik rinit semptomlarına sahip olduğu düşünülmektedir.

Alerjik Rinit Nedir, Belirtileri Neler? Alerjik Rinit Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Bahar aylarında ortaya çıkan polenler, alerjik rinitin en yaygın sebebidir. Alerjik rinit; mevsimsel, yıl boyu süre ve mix tip olarak üçe ayrılmaktadır. Alerjik rinit nedir, alerjik rinit belirtileri nelerdir, alerjik rinit tedavisi nasıl yapılır, alerjik rinit nasıl geçer, mevsimsel alerjik rinit, alerjik rinit bitkisel tedavi nasıl yapılır?

Alerjik Rinit Nedir?

Bağışıklık sisteminin havada bulunan alerjen maddelere karşı aşırı reaksiyon vermesiyle ortaya çıkan bir burun iltihabıdır. İltihaplanan burun mukozasına yapışan alerjen maddelere hapşuruk, öksürük ya da burun akıntısı olarak immün sistem tepki gösterir. Alerjik rinit özellikle polenlerin döküldüğü bahar aylarında daha bir ön plana çıkmaktadır. Bahar aylarında baş gösteren bu alerjik rinite mevsimsel rinit denilmektedir. Alerik rinit en çok çocukluk çağından erişkinliğe geçildiği dönemde görülür.

Alerjik Rinit Belirtileri Nelerdir?

Genellikle alerjen maddelere yatkın bireylerde gözlenen alerjik rinit ömür boyu sürebilen bir hastalıktır. Çevresel ve kalıtsal etmenler alerjik rinitin gelişmesine katkı sağlar. Alerjik rinit’in ön plana çıkan belli başlı belirtileri vardır. Bu belirtiler:

  • Burun akıntısı
  • Gözlerde kaşınma ve kızarıklık
  • Kaşıntı hissi
  • Ses kısıklığı
  • Boğazda yanma
  • Göz altlarının morarması ve şişmesi
  • Tat ve koku duyularında bozukluklara
  • Uyku bozukluğu
  • Baş ağrıları
  • Öksürük
  • Yorgunluk
  • Boğazda ağrı
  • Hapşırma
  • Burun tıkanıklığı
  • Orta kulakta basınç hissi
  • Boğaz ve damakta kaşıntı

Alerjik Rinit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Alerjik rinit için spesifik bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Kişinin şikâyetlerine göre yol alınır. Alerjik rinit için antihistaminik ilaçlar, serum fizyolojikli burun spreyleri ve kortizonlu burun spreyleri kullanılır. Özellikle serum fizyolojikli burun spreyleri gebelikte dahi güvenle kullanılabilir. Antihistaminik ilaçlar ise alerjen maddelerin salınımının önüne geçerek bağışık sisteminin tepki vermesini durduracaktır. Ancak alerjik rinitteki en önemli tedavi basamağını korunmak oluşturur. Basit bir alerjen testiyle hangi maddelere karşı duyarlı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Ev tozu akarlarına karşı alerjiniz var ise evinizi sık sık havalandırmaya özen gösterin. Hayvan tüyüne alerjiniz var ise hayvanı bulunduğunuz ortamdan uzaklaştırın. Polenlere karşı alerjisi olanlar özellikle bahar aylarında önlem almalıdır.

Alerjik rinit için bir diğer tedavi seçeneği aşıdır. Yaşam kalitenizin artması yönünde oldukça fayda sağlayacak alerji aşıları, alerji rinitin kalıcı olan tek tedavisidir. Tedavi süresi 3,5 yıl olup dozlar gittikçe yükseliş göstermektedir. Son olarak karşımıza cerrahi tedavi seçeneği çıkmaktadır. Cerrahi tedaviler alerjiyi ortadan kaldırmaz ama alerjinin yol açtığı semptomları giderir.

Alerjik Rinit Nasıl Geçer?

Alerjik rinitin ancak semptomlarını ortadan kaldırabiliriz ancak alerjik riniti tam anlamıyla geçiremeyiz. Vücudun tepki gösterdiği alerjen maddelerden uzak durarak işe başlayabiliriz. Fakat alerjik rinit şiddetli boyutlara ulaşmışsa bir hekime başvurarak ilaç tedavisine başlamamız gerekiyor. Kortizonlu burun spreyleri bu noktada genellikle kurtarıcı oluyor. Alerjik rinite sahip olan kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar:

  • Sigara içilen ortamdan uzaklaşmak
  • Ev ve araba içinde hava temizleyicisi kullanmak
  • Yastık kılıfları ve nevresimleri düzenli aralıklarla yıkamak
  • Tüylü oyuncakları kullanmamak
  • Polenlerden mümkün olduğunca kaşınmak için kapı ve pencereleri kapalı tutmak
  • Yüksek emiş gücüne sahip, dışarıya toz vermeyen elektrikli süpürgeler kullanmak
  • Bulunulan ortamın nem dengesini iyi ayarlamak

Mevsimsel Alerjik Rinit

Ağaç ve çiçeklerin ürettiği polenlerin havaya saçılmasıyla kendini belli eden mevsimsel alerjik rinit, ilkbahar ve sonbahar aylarında kendini gösterir. Dış mekânlarda polen, ot ve dış ortam küfleri tetikleyiciyken iç mekânlarda ev tozu akarları, kedi, köpek tüyleri ve iç ortam küfleri tetikleyicidir.

Alerjik Rinit Bitkisel Tedavi

Alternatif tıp alanında da alerjik rinitin belirtilerini hafifletmeye yönelik birçok bitkisel tedavi yöntemi vardır. Bu bitkisel tedavi yöntemlerinden başlıcaları:

  • Üzerlik Tohumu Kürü
  • Lavanta Kürü
  • Keçiboynuzu Kürü
  • Isırgan Çayı Kürü
  • Papatya Çayı Kürü
  • Okaliptüs ve Nane Esansı Kürü
  • Nane Çayı
  • Zencefil
  • Zerdeçal
  • Yeşil Çay
  • Çörek Otu
  • Elma Sirkesi
  • Soğan ve Sarımsak
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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