ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz hafta sonu bu yıl ki ALES'in ikinci oturumuna girenler sınav sonrası bu soruların cevabını araştırmaya başladı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ALES/2 ÖSYM tarafından ilan edilen ALES/2 sonuç tarihi...

2021 ALES 2 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlene ALES 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimi aracılığıyla duyuruldu. 2021 ALES 2 sınavının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak.

ALES 2 TEMEL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılan adaylar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle sorulara ve cevaplara ulaşabilecek.

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