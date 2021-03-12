ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021 sınavı için başvurular bugünden itibaren alınmaya başladı. ALES başvuruları ÖSYM'ye yapılacak. Peki ALES 2021 başvuruları nasıl yapılır? İşte İşte ALES 2021 başvuru kılavuzu ve sınav tarihi...

ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES 1 için ÖSYM'nin belirlediği başvuru tarihi 12-22 Mart tarihleri olacak. Bu aralıkta başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 1 Nisan 2020 tarihi olarak açıklandı.

ALES NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika sürecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti olarak 145 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 22 Mart tarihinde sona erecek. Ancak ücret ödeme için son gün 23 Mart 2021 olarak açıklandı.

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES BAŞVURU EKRANI

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.