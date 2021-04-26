ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) için ÖSYM 2 Mayıs 2021 tarihini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Tüm sınavlar ertelenecektir." açıklamasında bulundu. Peki ALES ertelendi mi? 2 Mayıs ALES iptal olur mu?

ALES ERTELENDİ Mİ? 2 MAYIS ALES İPTAL OLUR MU?

Daha önce koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok sınav iptal edilmiş ve yerine yeni bir tarih belirlenmişti. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Tam kapanma tarihleri içerisinde 2 Mayıs'ta ALES sınavı var. ALES sınavı özelinde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapılması bekleniyor.