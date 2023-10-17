ALES geç başvurusu yapacaklar dikkat! ÖSYM ALES/3 son başvuruları (Geç Başvuru) tarihi

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ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES/3 geç başvuru ücreti 390 TL olarak belirlendi.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav

ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile

başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka

görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi,

bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol

etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet

bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden

ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar

ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona

2023-ALES BAŞVURU KILAVUZU

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erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet

sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak

yatıracaktır.

Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen,

sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı

sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem

için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı

gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi

kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç

başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan

adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını

tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç

başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak

başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir.

Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin

bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.