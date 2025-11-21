Habertürk
        ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. Sınava katılım gösterecek olan adaylar, ALES'in başlama ve bitiş saatini gündemine aldı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, adayların kendi alanında 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Peki, "ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?" İşte ALES/3 tarihi ve saati...

        Giriş: 21.11.2025 - 21:37 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:37
        1

        Yüksek lisans eğitimi almak adına çalışmalarını tamamlayan adaylar, ALES/3 tarihini araştırmaya başladı. ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, "ALES ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?" İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        2

        ALES/3 NE ZAMAN?

        ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15'te başlayacak

        3

        ALES 3 GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

        2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/3) başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

        4

        ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3) sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        5

        ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        Sayısal alanda 50 soru, sözel alanda 50 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşan ALES 150 dakika sürecek.

