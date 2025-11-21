Yüksek lisans eğitimi almak adına çalışmalarını tamamlayan adaylar, ALES/3 tarihini araştırmaya başladı. ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, "ALES ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?" İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...