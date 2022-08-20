Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için hazırlıklar tamamlandı. Sınava başvuruda bulunan adaylar ALES sınavının saat kaçta başlayıp kaçta biteceğini araştırıyorlar. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM 2022 ALES/2 sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? İşte ALES ile ilgili detaylar haberimizde...