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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES 1. dönem sonuç tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Başvuruları 2021 Mart ayında tamamlanan 2021 ALES 1. Dönem sınavı bugün gerçekleşti. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES 1. dönem sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES 1. dönem sonuç tarihi belli oldu mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 1. Dönem ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES 1. dönem sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin
Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca
Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması
gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde
yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.

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