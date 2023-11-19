2023 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım sürüyor. 19 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3'te ter dökecek adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yılda üç kez uygulanan ALES, sayısal ve sözel testlerden oluşmaktadır. Peki, "ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? " İşte 2023 ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ALES/3 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek adına çalışmalarını tamamlayan adaylar, sınav öncesinde ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2023 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilenler...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime sunulacak.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlanacak ve adaylar 10 gün süreyle sorular ve cevaplara erişebilecek.